Ağrı’da “Çözüm Senin Elinde” projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Çözüm Senin Elinde” projesi kapsamında okullarda görev yapan öğretmenlerin sorun ve talepleri dinlenerek, kentin eğitim çıtasının yükseltilmesi hedefleniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çözüm Senin Elinde” projesi kapsamında oluşturan bir ekip okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geliyor. Okullarda görev yapan öğretmenlerin sorun ve taleplerini alan ekip, öğretmenlerle kentin eğitim çıtasının yükselmenin çözüm yolları aranıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret ederek “Mini Okul Çalıştayına” katıldı.

Öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, “Müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz ‘Çözüm Senin Elinde’ projesiyle ilimizin eğitim-öğretim sorunlarına, okullarımızda siz değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek çözüm yolları arayacağız. Hedefimiz Ağrı’yı eğitimde daha üst düzeye ulaştırmaktır. Bu ise eğitimle ilgili sorunların çözümü ile mümkün olacaktır. Biz çözüm odaklıyız, çünkü bizler öğretmeniz. Öğretmenin sorunlar karşısında çözüm odaklı olması amacımıza ulaşmamızı sağlayacaktır. Öğretmenlerimizin bir araya gelmelerini ve kendi bilgi birikimlerini birbirleriyle ve diğer okullarla paylaşmalarını çok önemsiyorum. Yıl sonunda yapılacak olan büyük çalıştay da, okullarımızda yapılan bu çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak eğitimle ilgili yol haritası belirlememiz sağlanacaktır. 2023 vizyon hedeflerine ulaşmada öğretmenin rolü çok büyüktür. Biz bu projeyi hayata geçirerek öğretmenin bu gücünü Ağrı’nın eğitim hedeflerinin gerçekleşmesinde kullanacağız" dedi.