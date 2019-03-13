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Ağrı’da Çözüm Senin Elinde Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Çözüm Senin Elinde” projesi kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:15
Ağrı’da Çözüm Senin Elinde Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Çözüm Senin Elinde” projesi kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.


Bilim Sanat Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, okul müdürleri ve AR-GE ekibi katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,” Çözüm Senin Elinde Projesiyle ilimizde görev yapan öğretmenlerin aktif katılımı sağlanarak eğitim öğretimle ilgili sorunlara çözüm önerilerinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu çözüm önerilerinden uygulanabilecekler için çalışmalar başlatılıp takibinin sağlanmasını; uygulanamayacaklar için ise nedenlerinin tespitinin raporlaştırılmasını sağlamaktır. Öğretmenlerin birbirleri ile etkileşime girerek geçmiş deneyimlerinden istifade edebileceği ortam oluşturulacaktır. Burada yapılması planlanan şey; her öğretmenin farklı bölgelerden, farklı okullardan ve dolayısı ile farklı geçmiş yaşantılarından edindikleri bilgi birikimlerini birbirlerine aktararak eğitim sorunlarına etkili çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarımız arasında iletişim güçlendirerek eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde güçlü bağlar oluşturulacaktır”dedi.


Tekin’in konuşmasının ardından AR-Ge ekibi tarafından projenin uygulama basamakları anlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:15
  1. bilim
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