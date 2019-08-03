Ağrı'da ambulansla taksi çarpıştı: 7 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde hasta taşıyan ambulansla taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ağrı'dan Van'a hasta götüren İsmet Demirci idaresindeki 04 DE 885 plakalı ambulans, Ağrı Adliye Kavşağı'nda Mehmet Bilici yönetimindeki 04 T 5021 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, ambulans ve taksi sürücülerinin yanı sıra ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ile taksideki isimleri öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta ve hasta yakınları farklı bir ambulansa Van'a sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.