Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı Valiliği, yılın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan yakalanan 374 kişinin tutuklandığını ve 3 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK, FETÖ/PDY, kaçakçılık, mali suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, asayiş suçları kapsamında yılın ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 374 kişi tutuklandı. Açıklamada, FETÖ/PDY’ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda yakalanan 170 şüpheliden 13’ünün tutuklandığı, 95’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 211 kişiden 62’sinin tutuklandığı, 86’sının adli kontrol şartıyla salıverildiği, bu kişilerden ise 4 uzun namlulu silah, 4 adet tabanca, 909 fişek, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 208 adet av tüfeği fişeği, 5 kuru sıkı tabanca, 17 kuru sıkı tabanca fişeği, 18 şarjör, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı.

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 317 bin 800 paket kaçak sigara, 99 bin 162 eşya, 141 şişe kaçak içki, 43 bin 300 hap, 80 şişe şurup, 150 kutu sprey, 64 ton 62 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 821 tarihi sikke ele geçirilirken, 47 araca el konulduğu belirtildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında da 75 şahsın tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Bu kişilerden 11 kilo 831 gram metamfetamin, 879 kilo 666 gram eroin, 11 kilo 856 gram esrar, 43 gram sentetik kannabinoid, 35 kilo 411 gram afyon sakızı, 12 bin 298 sentetik ecza, 16 esctasy maddeleri ele geçirilmiş, 2 tıra da el konulmuştur" denildi.

3 bin 824 düzensiz göçmen yakalandı

Açıklamada, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 3 bin 824 göçmenin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 104 kişinin tutuklandığı belirtildi. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, tefecilik ve zimmet suçlarından 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığına yer verilen açıklamada, 13 şüphelinin tutuklandığı, 327 kişiye adli işlem yapıldığı ifade edildi. Asayiş olaylarına ilişkin de aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 71 kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanırken, hırsızlık suçları ile ilgili yakalanan 33 zanlının da tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.