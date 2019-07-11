0553 313 94 23

Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı Valiliği, yılın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan yakalanan 374 kişinin tutuklandığını ve 3 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:15
Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı Valiliği, yılın ilk 6 ayında çeşitli suçlardan yakalanan 374 kişinin tutuklandığını ve 3 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK, FETÖ/PDY, kaçakçılık, mali suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, asayiş suçları kapsamında yılın ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 374 kişi tutuklandı. Açıklamada, FETÖ/PDY’ye yönelik Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda yakalanan 170 şüpheliden 13’ünün tutuklandığı, 95’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 211 kişiden 62’sinin tutuklandığı, 86’sının adli kontrol şartıyla salıverildiği, bu kişilerden ise 4 uzun namlulu silah, 4 adet tabanca, 909 fişek, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 208 adet av tüfeği fişeği, 5 kuru sıkı tabanca, 17 kuru sıkı tabanca fişeği, 18 şarjör, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı.


Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 317 bin 800 paket kaçak sigara, 99 bin 162 eşya, 141 şişe kaçak içki, 43 bin 300 hap, 80 şişe şurup, 150 kutu sprey, 64 ton 62 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 821 tarihi sikke ele geçirilirken, 47 araca el konulduğu belirtildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında da 75 şahsın tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Bu kişilerden 11 kilo 831 gram metamfetamin, 879 kilo 666 gram eroin, 11 kilo 856 gram esrar, 43 gram sentetik kannabinoid, 35 kilo 411 gram afyon sakızı, 12 bin 298 sentetik ecza, 16 esctasy maddeleri ele geçirilmiş, 2 tıra da el konulmuştur" denildi.



3 bin 824 düzensiz göçmen yakalandı


Açıklamada, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 3 bin 824 göçmenin yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 104 kişinin tutuklandığı belirtildi. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, tefecilik ve zimmet suçlarından 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığına yer verilen açıklamada, 13 şüphelinin tutuklandığı, 327 kişiye adli işlem yapıldığı ifade edildi. Asayiş olaylarına ilişkin de aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 71 kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanırken, hırsızlık suçları ile ilgili yakalanan 33 zanlının da tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kronik karın ağrısının nedenleri nelerdir?
    1. Kronik karın ağrısının nedenleri..
    2. Elektrik akımına kapılan inekler telef..
    3. Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sistem..
    5. Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!
    6. Tokat’ta fırtına çatıları uçurdu,..
    7. Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz..
    8. Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi..
    9. Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı..
    10. İngiliz gemileri için tehdit seviyesi..
    11. Meyve suları ve gazlı içecekler kanser..
    12. Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5..
    13. Galatasaray önce salonda, sonra sahada..
    14. Venezuela hükümet ve muhalefet..
    15. Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya..
    16. Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen..
    17. Bakanlık açıkladı! Türkiye nüfusunda..
    18. Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü
    19. Barcelona'ya genç yetenek
    20. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    21. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    22. Yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu..
    23. Honaz Tüneli'nde sona doğru
    24. Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına
    25. İngiltere diplomatik yazışmaları..
    26. İngiltere diplomatik yazışmaları..
    27. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    28. Futbol: Hazırlık maçı
    29. Çorum’da fırtına dehşeti
    30. Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap