Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.21 Temmuz 2019 Pazar 12:14
Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ve Ağrı İl EmniyetMüdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağıbölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.
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