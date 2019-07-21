Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ve Ağrı İl EmniyetMüdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağıbölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

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