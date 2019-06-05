Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



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