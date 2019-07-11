Ağrı’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Spor Etkinleri başladı

Ağrı’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında sportif etkinlikler yapılacak.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri" kapsamında 10 farklı branşta sportif faaliyetler yapılacak.

Etkinlikler kapsamında şehir stadyumunda, futbol kursunu gelen öğrenciler velileriyle futbol müsabakasında karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen müsabakaların sonunda gülen taraf öğrenciler oldu.

Müsabakaları izleyen Spor Şube Müdürü Cemil Budak, böyle anlamlı bir müsabakada ter döken velileri tebrik ederek madalya takdim etti.

Faaliyetler hakkında bilgi veren Spor Şube Müdürü Budak, “Valiliğimiz öncülüğünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak; Futbol, Basketbol, Yüzme, Judo, Tenis, Güreş, Badminton, Voleybol, Atletizm ve Masa Tenisi branşlarında müsabakalar yapacağız. İlk olarak futbol etkinliğimizde velilerimiz çocuklarıyla kıyasıya bir maç yaptı. Tüm velilerimizi tebrik ediyoruz. Hafta boyunca 10 farklı branşta etkinliklerimiz devam edecektir. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.