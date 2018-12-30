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Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:38
Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetle yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Hasankeyf Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonete "Dur" ihtarında bulundu.

Uyarılara rağmen kamyonetiyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada 139 pakette 102 kilo 850 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:38
  1. Ağrı
  2. Doğubayazıt
  3. eroin
  4. polis
  5. uyuşturucu operasyonu

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