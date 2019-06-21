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Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girişini ve otobüs terminallerindeki işlemlerini kolaylaştırarak batı illerine gönderilmesini sağladıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı- Ekiplerin 3,5 aylık takip çalışmaları sırasında şebeke üyelerinin kaçak geçişlerine aracılık ettiği 769 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılıkta kullanılan 26 araca el konuldu

21 Haziran 2019 Cuma 12:22
Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İran'daki göçmen kaçakçıları ile bağlantılı hareket eden şebekeyi takibe aldı.

Ekipler, şebeke mensuplarının, yurda yasa dışı yollardan girişini sağladıkları düzensiz göçmenleri, Peştuca ve Urduca dillerinde "havga" veya "kavga" diye tabir edilen barınma evlerinde zorla tuttukları iddiasıyla daha önce gözaltına alınan organizatörlerle bağlantılı olduklarını belirledi.

Şehirler arası otobüs terminallerindeki düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini kolaylaştırdıkları öne sürülen 11 şüpheliyi tespit eden ekipler, kent merkezi, Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda göçmen kaçakçılığı bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin 3,5 ay süren teknik takip sırasında 769 düzensiz göçmeni yakaladığı ve haklarında yasal işlem uygulandığı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 26 araca adli makamlarca el konulduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:22
  1. Ağrı
  2. Göçmen Kaçakçılığı
  3. organize suç şebekesi
  4. otogar

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