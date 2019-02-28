0553 313 94 23

Ağrı Valisi Süleyman Elban: "Kodla Ağrı projesine 1 Kasım 2017’de başlanmıştır"

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen “Kodla Ağrı” projesi kapsamında, il genelinde 13 bin 908 öğrenci daha kodlama eğitimi almaya başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
Ağrı Valisi Süleyman Elban: "Kodla Ağrı projesine 1 Kasım 2017’de başlanmıştır"

Ağrı Valiliği tarafından yürütülen “Kodla Ağrı” projesi kapsamında, il genelinde 13 bin 908 öğrenci daha kodlama eğitimi almaya başladı.

 

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Kodla Ağrı projesine 1 Kasım 2017’de başlanmıştır. O tarihe kadar ilde kodlama eğitimi alan öğrenci olmadı. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrencilere kodlama eğitimi vermek istiyoruz. İlde eğitim gören yaklaşık 13 bin 900 ana sınıfı öğrencisini projeye dahil edeceğiz. Okuma yazmayı öğrenmeden önce kodlama yazmayı öğretmeye karar verdik. İlimizde şu anda 13 bin 900 civarındaki anaokulundaki yavrumuz henüz okuma yazma öğrenmeden önce kodlama öğreniyor. Bunlarla toplam kodlama eğitimi alan öğrenci sayımız 65 bin 900 civarına yaklaştı. Türkiye’de Ağrılı çocuklarla yazılım alanında söz sahibi olacağına inanıyorum. Şu an itibariyle yazılım eğitimi verdiğimiz öğrenci sayısı tüm Türkiye’de bu eğitimi alan öğrenci sayısından çok çok fazla. Dolayısıyla gelecek yıl biz bu sayıyı 165 bine ulaştırdığımızda tahmin ediyorum, birkaç yıl sonra artık yazılım işi yapan insanların ciddi bir oranı Ağrılı olacak. Muhtemelen 8-10 yıl sonra da bu işi yapanların tamamına yakını Ağrılı olacak. Biz çocuklarımıza sadece yazılım eğitimi vermiyoruz. Onların aldığı kodlama eğitiminin düzeyini yükseltmek için hem üniversitelerimizin teknokentleriyle hem de özel şirketlerle beraber partnerlik yapıyoruz” dedi.

 

Kardelen Anaokulunun öğretmenlerinden okul öncesi öğretmeni ve kodlama ve robotik eğitmeni İlknur Balkaş, ise ,”Bu eğitim ile öğrencilerin özgüvenleri artacaktır. Biz daha çok okul öncesi olduğumuz için ilköğretim çağına başlamamış çocuklarla çalışmaktayız. Bizde aldıkları bu eğitimle algoritmayla başlayacaklar. Daha ileri ki zamanlarda da bunları kendi branşlarında ya da sınıflarında devam ettirecekler. Çocuklarda bir robot düşüncesi olduğu için onların daha çok hoşlarına gidiyor. Hareket etmeleri ve herhangi bir literatüre bağlı kalmadan kendi oluşturdukları hayal güçlerine yönelik kendi seçtikleri hayvan ve robotları oluşturup bunları kullanmaya başlıyorlar. Bu daha çok dikkatlerini çektiği için onlara cazip geliyor. Hem öğrencilerimizden hem de velilerimizden buna yönelik çok güzel dönütler alıyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    1. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    2. Aracın çarptığı köpek tedavi altına..
    3. İzmirli gençlere ve engellilere müjde
    4. Bilgiç için Isparta’da resmi karşılama..
    5. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    6. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    7. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    8. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    9. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    10. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    11. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    12. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    13. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    14. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    15. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    16. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    17. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    18. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    19. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    20. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."