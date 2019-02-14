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Ağrı Vali Yardımcısı Sarı’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
Ağrı Vali Yardımcısı Sarı’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.


Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafındankarşılandı. Vali Yardımcısı Sarı, ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’den kurum hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’le bir süre görüşen Vali Yardımcısı Sarı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
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