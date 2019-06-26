Ağrı Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlarından Müdür Tekin’e ziyaret

Ağrı Vali Yardımcıları Hidayet Sarı ve Yakup Ömeroğlu ile Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.

Vali Yardımcıları Hidayet Sarı ve Yakup Ömeroğlu ile Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti. Vali yardımcıları Sarı ve Ömeroğlu’nu yapımı devam eden Öğretmen Evini gezdiren ve bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.