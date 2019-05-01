Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan öğrencilerle birlikte fidan dikti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte fidan dikti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul idarecileri tarafından karşılanan Turan, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, amaçlar olarak çocuklara fidan dikme, yeşili sevdirme ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirterek, “Bugün de bu yüzden buradayız. Çocuklarımız bugünü unutmayacaklar ve doğal yaşamı, ekolojiyi, çevreyi koruyacaklardır. Ben buna gönülden inanıyorum”dedi.