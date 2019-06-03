Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in Ramazan Bayramı Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, bayramların insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olması gibi nedenlerle toplumsal yaşam içinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tekin, “Bu özel gün vesilesiyle Ramazan Bayramının ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm eğitim çalışanlarının ve halkımızın bayramını en içten duygularımla kutlarım”dedi.