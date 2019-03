Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in Kadınlar Günü mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin mesajında, tarihin her döneminde erkeklerle omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadınının, özellikle milli mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaştığını belirterek,“Günümüzde Türk kadını, hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlarken, yürekleri sürekli sevgi dolu, merhamet dolu başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum”dedi.