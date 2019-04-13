Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin sınavda başarılı olan memurlara plaket verdi Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlükte çalışan ve görevde yükselme sınavında yüksek puan alan Rukiye Atcı ile Mustafa Kaya’ya plaket verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlükte çalışan ve görevde yükselme sınavında yüksek puan alan Rukiye Atcı ile Mustafa Kaya’ya plaket verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük yemekhanesinde kurumpersonelleriyle bir araya geldi. Toplantıda, personellerin istek ve taleplerini dinleyen Tekin, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan ‘Görevde Yükselme Sınavı’nda yüksek puan alan ve memurluğu kazanan Rukiye Atcı ile şefliği kazanan Mustafa Kaya’ya plaket vererek başarılarından dolayı tebrik etti. Toplantıda Tekin’e Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç eşlik etti.

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