Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle birlikte iftarını açtı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ilçesini ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay ilçesini ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

İncelemelerde bulunmak üzere Taşlıçay ilçesine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya tarafından karşılandı. Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu’nun bölümlerinde incelemelerde bulunan Tekin, okul yöneticilerinden okul hakkında bilgiler aldı. Daha sonra öğrenciler tarafında hazırlanan Görsel Sanatlar Sergisini gezen Tekin, sergideki eserleri yakından inceledi. Serginin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte öğrencilerle iftar açtı.

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