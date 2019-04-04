Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Mektebim Okulları’nı ziyaret etti Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kent merkezinde bulunan Mektebim Okulları’nı ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kent merkezinde bulunan Mektebim Okulları’nı ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Muhammet Necmi Karaoğlan ile birlikte kent merkezinde bulunan Mektebim Okulları’nı ziyaret ederek sınıfları gezdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, okul müdürü Osman Tarılığ’dan okul hakkında bilgi aldı. Okul bölümlerini inceleyen Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, “Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve okullarında evlerinde gibi rahat etmeleri gerekir”dedi.

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