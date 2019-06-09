Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kazada hayatını kaybeden öğretmen için taziye mesajı yayınladı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Erzurum’un İspir ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç için taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Erzurum’un İspir ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç için taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, ”Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeniŞeyma Güzel Dilmaç ve ailesinin içerisinde bulunduğu araç, Erzurum’un İspir ilçesinde trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Şeyma Güzel Dilmaç’ın ölümübizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden meslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ayrıca kazada yararlananmeslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç’in eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç’e acil şifalar dilerim” dedi.

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