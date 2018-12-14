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Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

14 Aralık 2018 Cuma 18:36
Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında biri ücretli 2 öğretmen ile meslekten ihraç edilen dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir polis memuru ve polis okulu mahrem imamının da aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:36
  1. Ağrı
  2. Ağrı Adliyesi
  3. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
  5. tutuklama

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