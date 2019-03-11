0553 313 94 23

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:54
Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

 

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya’da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili ifadeler bulunan, aktif görevdekilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

 

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 15 şahıs gözaltına alındı.

 

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı’ya getirileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:54
  1. Şanlıurfa
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Erzurum
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyitgazi Belediyesi servisleri yaz kış demeden sürdürüyor
    1. Seyitgazi Belediyesi servisleri yaz..
    2. Üç pil getir bez çantayı götür
    3. Robinho'dan çok konuşulacak transfer..
    4. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    5. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    6. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    7. Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için..
    8. "Asıl ihtiyacımız özel sektör..
    9. Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269..
    10. Evlere para dağıtan 'Hızır' bu kez..
    11. Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı
    12. Başkan Fatma Toru kadın medya..
    13. Venezuela’da 80 saatten fazladır devam..
    14. Esnaftan Şahin’e tam destek
    15. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
    16. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
    17. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
    18. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
    19. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
    20. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
    21. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
    22. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
    23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    25. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    26. Fas'tan İİT ülkelerine..
    27. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    28. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    29. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    30. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...