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Ağrı merkezli FETÖ operasyonu yapıldı

Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
Ağrı merkezli FETÖ operasyonu yapıldı

Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili ifadeler bulunan, aktif görevdekilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:13
  1. Şanlıurfa
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Mardin
  5. İstanbul
  6. Gaziantep
  7. Erzurum
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
  14. gözaltı

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