Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Aralarında ihraç edilen eski emniyet mensuplarının bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı24 Aralık 2018 Pazartesi 14:26
AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 1 zanlının arandığı öğrenildi.
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