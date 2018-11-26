THY- Banjul
0553 313 94 23

Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Öğretmen ve zabıt katibi ile meslekten ihraç edilen polis, hemşire, ebe ile Kur'an kursu öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07
Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretmen ve bir zabıt katibi, emekli il nüfus müdürü ile meslekten ihraç edilen 7 polis memuru, 2 hemşire, bir ebe ve bir Kur'an kursu öğreticisinin aralarında olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kente getirilecekleri, adreslerinde bulunamayan iki zanlının arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:07
  1. (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Ağrı
  3. Ağrı Emniyet Müdürlüğü
  4. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
  5. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    1. İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti
    2. Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu görüşmesi..
    3. Zonguldak'ta hamsi bereketi, yüzleri..
    4. AB Fransa'daki şiddet olaylarına..
    5. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 12..
    6. İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis..
    7. GÖRÜŞ - Yemen'de sürdürülebilir..
    8. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    9. AB'den Rusya'ya kınama
    10. Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı
    11. Fransa'da çatışmalar polis şiddetine..
    12. ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan"..
    13. Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama..
    14. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    15. Bursa'da "Ulu Bozkırın Ruhu" resim..
    16. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    17. Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo..
    18. Kuru öksürüğe çareler
    19. Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia..
    20. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti