Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretmen ve bir zabıt katibi, emekli il nüfus müdürü ile meslekten ihraç edilen 7 polis memuru, 2 hemşire, bir ebe ve bir Kur'an kursu öğreticisinin aralarında olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kente getirilecekleri, adreslerinde bulunamayan iki zanlının arandığı öğrenildi.