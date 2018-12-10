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Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aralarında öğretmenler, eski emniyet mensupları ile mahrem imamın bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:51
Ağrı merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında biri ücretli 2 öğretmen ile meslekten ihraç edilen dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir polis memuru ve polis okulu mahrem imamının aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 5 zanlının arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:51
  1. (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Ağrı
  3. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
  5. gözaltı

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