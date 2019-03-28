0553 313 94 23

Ağrı Mektebim’den şiir dinletisi

Ağrı Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:17
Ağrı Mektebim’den şiir dinletisi

Ağrı Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.


İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Akif Arslan, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.


Dinletide, okul öğrenciler tarafından okunan şiirler beğeniyle dinlendi. Okul öğretmenlerinin detürkü okuduğu dinletide öğrenciler Barış Manço’nun şarkılarını seslendirdi. Programda öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesiakademisyenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Akif Arslan’a ve Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Metin Erkal’a plaket verdi. Tekin, dinletide emeği geçen öğretmenlere çiçek vermesiyle program sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:17
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor
    1. Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor
    2. Tekirdağ DSYB’den bir ilk
    3. Haydar Ali Yıldız:"Hep beraber daha..
    4. Antalyaspor yüzme takımı 4 madalya ile..
    5. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
    6. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
    7. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
    8. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
    9. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    10. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    11. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    12. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    13. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    14. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    15. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    16. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    17. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    18. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    19. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    20. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi