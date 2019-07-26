Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından Ağrı ve Erzurum şehir merkezlerinde kurulan tercih danışma noktalarıyla öğrencilere ve velilere rehberlik hizmeti veriliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tercih danışma noktalarında görevli personel tarafından adaylara tercih danışmanlığı ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tanıtımları yapılıyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ilk kez geçen yıl hayata geçirilen tercih danışma noktası uygulamasından olumlu dönüşler aldıklarını belirtirken, uygulamayı bu yıl da tekrarlayarak gençlerimizin bölüm seçimlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava İşletmeciliği, Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Yapı Denetim,Et ve Ürünleri Teknolojisi, Dış Ticaret ve Patnos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar, İnşaat Teknolojisi, Mimari Restorasyon programlarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle ilk kez öğrenci alacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Karabulut Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailemize yeni gençlerimizi beklediklerini söyledi.