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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisinin Boks da büyük başarısı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3.

22 Mart 2019 Cuma 11:31
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisinin Boks da büyük başarısı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Bayram Malkan, iki uluslararası turnuvada hem ülkemizi hem de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini başarıyla temsil ederek madalyalarla döndü.


13 - 19 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Uluslararası 70. Stranja Boks Turnuvasında 3. olan Bayram Malkan son olarak Rusya’nın Vladikavkaz şehrinde 7 -18 Mart tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonasında da 3. olarak bronz madalya kazandı.


Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile Bayram Malkan ve antrenörü Volkan Sarı’yı makamında kabul eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bayram Malkan’ın geçtiğimiz yıllarda da ulusal ve uluslararası turnuvalarda çok önemli başarılar elde etiğini hatırlatarak; Bayram Malkan’ın Üniversite, Ağrı ve Ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu söyledi ve kendisini tebrik etti. Üniversitenin birçok bireysel spor branşında değerli sporculara sahip oluğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut,bu çerçevede öğrencileri her konuda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:31
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