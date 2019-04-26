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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Ulusal Spor Bilimler Öğrenci Kongresi sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Spor Bilimleri Derneğinin 24-26 Nisan tarihleri arasında düzenlediği ve AİÇÜ’nün ev sahipliğini yaptığı 12.

26 Nisan 2019 Cuma 16:30
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Ulusal Spor Bilimler Öğrenci Kongresi sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Spor Bilimleri Derneğinin 24-26 Nisan tarihleri arasında düzenlediği ve AİÇÜ’nün ev sahipliğini yaptığı 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi sona erdi. Üç gün boyunca dört ayrı salonda süren kongrede 26 farklı üniversiteden 170 öğrenci bildiri sunarken 60 bilim insanı davetli olarak katıldı.


AİÇÜile Spor Bilimleri Derneğinin AİÇÜ’nün ev sahipliğinde düzenlediği kongreyi değerlendiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, spor bilimleri alanında eğitim alan gençlerimizi ve kıymetli bilim insanlarını Üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’a, Kongreye katkı sunan davetli insanlarına, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Yapılan Kongrenin bilime ve ülkemiz sporuna katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Rektör Karabulut, özellikle gençlerimizi merkeze alarak bilimsel çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlanmasını çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:30
  1. bilim

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