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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci mezunlarını verdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları, törenle diplomalarını aldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci mezunlarını verdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları, törenle diplomalarını aldı.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Salonunda düzenlenen törenle 5 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.


Mezuniyet törenine Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 13. Bölge Eczacı Odası Ağrı İl Temsilciliği Eczacı Aydın Yeğen, dekanlar, idari ve akademik personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.


Mezuniyet töreninde konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, beş yıllık emeklerinin ardından başarıyla mezun olan öğrencileri kutlayarak, “Bugün sizin için ne bir son ne de bir başlangıç. Bu Mezuniyet gününü, iki kapılı bir handa bir durak olarak düşünün. Bir akademisyen olarak size özellikle tavsiyem hiçbir zaman araştırmayı ve öğrenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bilim öyle bir şey ki hiçbir zaman bitmez tükenmez. Sizler bundan ne kadar isterseniz o kadar nasiplenirsiniz.” dedi.


Temel gayemizin ülkemize, vatanımıza milletimize sadık, iyi yetişmiş başarılı gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “hepinizin insani değerlere bağlı örnek insanlar olarak mesleğinizi icra edeceğinize yürekten inanıyoruz.” dedi.


Mezuniyet töreninde konuşan AİÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Serdar Gültekin, Eczacılık Fakültesi olarak bugün ikinci mezunlarımızı veriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. “Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimle, öncelikle toplum ve halk sağlığını önemseyen, sorumluluk ve çevre bilincine sahip bir birey olma hedefi yanında, bilimsel etik değerlere bağlı, akılcı, üretici, güncel bilgileri takip eden, disiplinli, teknolojiyi mesleğine uygulayan ve mesleği ile ilgili danışmanlık yapabilen kaliteli eczacılar yetiştirmeyi hedefledik.” diyen Prof. Dr. Gültekin, öğrencilere hitaben konuşmasını şu şekilde sürdürdü,“Sizlerin arasından önemli yöneticiler, araştırmacılar, önemli eczacılar çıkacaktır. Hepiniz eksiksiz, erdemli insanlar olarak yaşayacaksınız ve ülkeye hizmet edeceksiniz. Ama bugün hepsi bitti ve hakkınızla gururla bu diplomayı alıyorsunuz. Vatanınızı sevin, unutmayın birlikten kuvvet doğar ve birliğinizi bozmayın. Hatalardan ders alın ve bir daha aynı hataları yapmayın.”


Mezuniyet töreni daha sonra mezun öğrencilerin eczacılık yemini etmeleri ve kep atma töreninin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
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