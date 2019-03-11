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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katıldı.


8-9 Mart tarihlerinde TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Millet Vekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bölge üniversitelerin rektörleri, firma temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.


Evyap, KUNTAY Elektrik ve ATA Teknokent’in ana sponsor, Türk Hava Yolları, Akgün İnşaat, Alkazan, ALTU, Aselsan, Epsblock, Erlab, Halkbank ve Sporyapı’nın sektör sponsoru olduğu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin yanı sıra kendi sektörlerinde öncü birçok firma stant açarak ziyaretçilerini karşıladı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekanları Prof. Dr. Rıdvan Durak, Prof. Dr. Kerem Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Serdar Gültekin, Prof. Dr. Melik Bülbül ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ocak Akdemir ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Danışmalığı ekibinin yanı sıra farklı bölümlerden 30 öğrenci ile katıldığı ve iki gün süren DKF’19’da katılımcı firmalar stantları ziyaret eden üniversite öğrencileri ile kariyer planlamaları, iş fırsatları ve iştiham konularında birebir görüşmeler yaptı. Öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve onlara yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı çeşitli etkinlikler, konferanslar ve seminerlerin ardından kapanış töreni ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
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