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Ağrı Gençlik ve Sporu İl Müdür Vekili Budak, başarılı sporcuları tebrik etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, başarılı sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

23 Temmuz 2019 Salı 11:38
Ağrı Gençlik ve Sporu İl Müdür Vekili Budak, başarılı sporcuları tebrik etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, başarılı sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.


Sivas Kongresi’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Halter Federasyonu tarafından 4 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen, 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonasında Ağrı’lı sporculardan Arif Koç 109 kiloda Türkiye 2.si, Emrah Çalışkan ise 61 kiloda, Türkiye 3.’sü oldu. Ahmet Kösedağ ise 96 kiloda Türkiye 4.’sü olma başarısı gösterdi.


Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak Sivas’ta düzenlenen Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında derece elde eden Arif Koç, Emrah Çalışkan’ıantrenörleri Muhlis Akbaş’ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.


Budak yapmış olduğu açıklamada, ’’Sporcularımız gittikleri şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:38
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