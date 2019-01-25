0553 313 94 23

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi bulundu

25 Ocak 2019 Cuma 12:06
Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:06
  1. Ağrı
  2. Ağrı dağı
  3. mutfak tüpü
  4. operasyon
  5. terörist cesedi bulundu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs etrafında sondaj çalışmaları başlayacak
    1. Kıbrıs etrafında sondaj çalışmaları..
    2. Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara..
    3. "İslam ahlakının özü hayadır"
    4. Tıp öğrencilerine "canlı cerrahi" kursu
    5. Avustralya Açık'ta finalin adı:..
    6. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman,..
    7. Yemen'de domuz gribi ve salgın..
    8. Vapurlara ‘katil Türkler’ afişi astılar
    9. Memurun öğretmenin polisin maaşından..
    10. Türk bayrağına hakarete 3 yıl hapis
    11. İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir 25..
    12. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    13. "Kızım olmadan yaşayamam"
    14. İstanbul cuma namazı saat kaçta?..
    15. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali..
    16. Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara..
    17. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve..
    18. TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı..
    19. Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1..
    20. İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”