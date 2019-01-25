Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi bulundu

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristin cesedi bulundu25 Ocak 2019 Cuma 12:06
AĞRI (AA) - Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.
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