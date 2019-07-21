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Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:28
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:28
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