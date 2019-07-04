Ağrı Belediyesinden içme suyu açıklaması

Ağrı’da içme suyundan iki kişinin zehirlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Ağrı Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatleri itibariyle sosyal medyada içme suyundan zehirlenerek iki kişinin vefat ettiği yönünde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Şebeke suyu ve arıtma tesisimiz Belediyemiz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.