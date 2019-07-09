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Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Ağrı Belediyesi kent merkezinde belirlenen yerlerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:24
Ağrı Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Ağrı Belediyesi kent merkezinde belirlenen yerlerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.


Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Ağrı Belediyesi, kent merkezinde ana arterler ve ara sokaklarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Erzurum Caddesi üzerinden başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam ediyor. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre başlatılan çalışmalar altyapı ve doğalgaz çalışmaları ile orantılı devam ettirilecek olup asfalt serim işlemi anaarter ve ara sokaklarda bulunan yolların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için titizlikle yürütülecektir.


edinilen bilgilerde asfalt çalışmalarının trafiğin ve vatandaşların zorluk yaşamaması için belirli bir program çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:24
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