Ramazan ayı ile vedalaşmaya başladığımız günler geldi çattı. Bu dönemde en çok merak edilen konu ise bayram namazının hangi ilde saat kaçta kılınacağı oluyor. Peki, Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ağrı bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Ağrı bayram namazı saati:

Ağrı’da yaşayanlar ve bayram sabahı Ağrı’da bulunacak olanlar “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ağrı’da 2 Mayıs Pazartesi günü bayram namazı saat 05.40’ta kılınacak.

Bayram namazının vakti nedir? Bayram namazı ikinci günde kılınabilir mi?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2.gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2.veya 3. gün kılınabilir.