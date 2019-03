Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği

Ağrı Barosu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ağrı Şubesi ile birlikte kahvaltı programı düzenledi.

Özel Bir cafe’de düzenlenen kahvaltı programına, Ağrı Baro Başkanı Av. M. Salih Aydın, KADEM Ağrı Şubesi Temsilcisi Emine Teyfur, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün, çeşitli kadın dernekleri temsilcileri ve kadın misafirler katıldı.

‘Kadınların sadece belli günlerde hatırlanması doğru değil’

Kadının, toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekilen programda konuşan KADEM Ağrı Şubesi Temsilcisi Emine Teyfur, kendilerini böyle bir günde unutmayıp, yalnız bırakmayan Ağrı Barosu ve misafirlere teşekkür ederek, kadınların sadece belli günlerde hatırlanmasının çok da doğru bir olgu olmadığını ifade etti. Teyfur: “Bu gün hepimizin burada bir arada olmasının bir sebebi var. Hepimize bir anlam yüklemişler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde şunu fark ediyorum. Kadın olarak çoğunlukla belli günlerde hatırlanıyoruz. Ancak bunun böyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Biz kadınlar olarak annelik, kardeşlik, ablalık, öğretmenlik gibi hayatın her alanında daha birçok sıfatımızla toplum içerisinde çok önemli yerdeyiz. Bunu bir ayrım ya da üstünlük olsun diye söylemiyorum. Toplumda en az erkekler kadar kadının yeri var. Sorumlulukları var. Gün itibari ile belirginleşen ve bu güne anlam yükleyen bir tarih oldu. Kadınların toplumdaki etkinliği 2019 tarihi itibari ile de çok daha artmış durumda. Yani geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında, kadınların önemi her geçen gün daha da artıyor ve anlaşılıyor. Ben, sizin gün içerisinde yaptığınız bütün işlerde, çalışma hayatında, ev hanımlığınızda kısaca hayatın her alanında, nerede olursa olsun hakikaten her şeyi içtenlikle ve büyük bir sorumlulukla yaptığınızı biliyorum. Bu yüzden sadece bu gün için değil, tüm ömrümüz için toplumsal adalet kavramı adına kadın ve erkek arasındaki toplumsal adalet kavramının tamamıyla güzel bir şekilde vurgulanması dileği ile kadınlar gününüzü kutluyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

‘8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, denmesini doğru bulmuyorum’

Ağrı Baro Başkanı Av. M. Salih Aydın ise kadının, yaşamın her alanındaki varlığına ve yaşam boyu sarf ettiği emeğe vurgu yaptı.

“Sözlerimin başında, doğumumuzdan ölümümüze kadar hayatımızın her alanında varlığını hissettiğimiz, varlıklarını hissettiren, sevgilerini şefkatlerini, emeklerini bize karşılıksız bir şekilde harcayan fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Her ne kadar 8 Mart için “Emekçi Kadınlar Günü” deniliyorsa da aslında ben böyle bir tabirin yanlış olduğunu düşünenlerdenim.Ne için diye soracak olursanız? Bence kadın demek, emek demektir. Bu sebeple kadına ayrıca bir emekçi sıfatını yakıştırmanın da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Avukat olabilirsiniz. Hâkim olabilirsiniz. Akademisyen olabilirsiniz. Bunun gibi dünyanın en güzel sıfatlarını taşıyabilirsiniz. Kendi mesleklerinizde gereken emekleri verebilirsiniz ama şunu unutmamak lazım. Dünyanın en kadim en önemli mesleği annelik mesleğidir. Bundan daha üstün bir kavram yoktur. Bundan daha üstün bir sıfat yoktur. Bir annenin fedakârlığından ve bir annenin emektarlığından daha büyük bir emektar olamayacağına göre bütün anneler dünyanın en emektar insanlarıdır. Bunlar için ayrıca bir emektar tabirini ifade etmenin anlamı yoktur. Bunun bilincinde olmamız lazım düşüncesindeyim. Dolayısıyla bütün emektar annelerimiz ve kadınlarımızın bu gününü en içten dileklerimle kutlarım. Biz Ağrı Barosu olarak kadın arkadaşlarımızın yürüttüğü her türlü faaliyette, her türlü programda, her türlü çalışmada ve her türlü mücadelelerinde yanındayız.Yani Ağrı Barosu’nu arayıp bir ‘alo’ demeleri yetiyor. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Onların her zaman emirlerine amade olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Sözlerimi bitirmeden önce, tüm hanım efendilerin sevginin, hoş görünün kardeşliğin barışın öncüsü olmalarını ve bu değerleri çocuklara aşılamalarını diliyorum. Sevginin olduğu ama sevgi evlerinin olmadığı, huzurun olduğu ama huzur evlerinin olmadığı, kadınlarımızın başımızın tacı olarak kabul edildiği, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunun unutulmadığı bir toplum olma ümidi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.