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Ağrı AK Parti il Başkanı olan Abbas Aydın kimdir?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Ağrı da vardı. Peki AK Parti Ağrı il başkanı olan Abbas Aydın kimdir?

24 Temmuz 2018 Salı 16:21
Ağrı AK Parti il Başkanı olan Abbas Aydın kimdir?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Ağrı da vardı. Peki AK Parti Ağrı il başkanı olan Abbas Aydın kimdir?

1975 Hamur doğumlu olup ilk , orta ve lise öğrenimini ağrı merkezde tamamladı.1997 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ağrı merkezde Ağrı barosuna kayıtlı.Serbest avukatlık mesleğini icra etmekde.Siyasete 2001 yılında Ak Parti kurucu il teşkilatında kurucu il başkan yardımcısı olarak başladı.2001-2002-2003 yıllarında kurucu il yönetim kurulu üyeesi ve il başkan yardımcısı ekonomi işler başkanlığına baktı , 2004 - 2005 yılında il teşkilatında görev yaptı.

2005 yılında il başkanlığına aday oldu 2005 - 2007 yılları arasında il başkan yardımcısı olarak siyasi ve hukuki işler başkanlığına baktı.Mayıs - Haziran 2007 yılında 2 ay vekaleten il başkanlığına baktı.2007 - 2008 - 2009 yıllarında il başkan yardımcısı olarak siyasi ve hukuki işler başkanlığına baktı.Haziran 2009' dan bu yana 3. Olağan il kongresiyle Ağrı Ak Parti İl Başkanlığı görevini yapmakta ve Nisan 2012 ' de Ağrı 4. Olağan İl kongresiyle tekrardan il başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:21
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