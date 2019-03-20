Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Yıldırım’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Tekin, nazik ziyaretlerinden dolayı Yıldırım’a ve üyelerineteşekkür ederek başarılar diledi. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı 1970 Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunurken, Tekin’e ismi yazılı forma hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.