Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Yıldırım’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.20 Mart 2019 Çarşamba 17:55
Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.
Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Tekin, nazik ziyaretlerinden dolayı Yıldırım’a ve üyelerineteşekkür ederek başarılar diledi. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı 1970 Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunurken, Tekin’e ismi yazılı forma hediye edildi.
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