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Agresif Rus turist girdiği markette köpeği tekmeleyip, iş yeri sahibine kafa attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde agresif Rus turist alışveriş için girdiği markette önce köpeği tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı.

07 Haziran 2019 Cuma 11:37
Agresif Rus turist girdiği markette köpeği tekmeleyip, iş yeri sahibine kafa attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde agresif Rus turist alışveriş için girdiği markette önce köpeği tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, 30 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, iş yerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı. Eşiyle beraber alışveriş için markete giren İgor Nekludov isimli Rus müşteri, reyonlar arasında dolaşırken, Ömeroğlu’nun köpeği ile karşılaştı. Küçük köpek koşuşturma sırasında eşinin üzerine doğru gidince, Nekludov köpeğe tekme attı. Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Ömeroğlu’na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı. Rus turist Nekludov, eşiyle beraber olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Ömeroğlu kanlar içinde kaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra Rus turistten şikayetçi olan Ömeroğlu, yetkililerden yardım istedi.



“Küstah şahıs şu anda Alanya’da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte”


İş yeri sahibi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında da paylaştı. Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını isteyen Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen benim ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde birde bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya’da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" şeklinde ifadeler kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:37
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