Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi. IHAAW114953-ASA/14-03-2019- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi.

IHAAW114953-ASA/14-03-2019- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.14.03.2019 11:49:53TSINNNN

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