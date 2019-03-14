Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.
IHAAW114953-ASA/14-03-2019- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi.14 Mart 2019 Perşembe 12:09
IHAAW114953-ASA/14-03-2019- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Ercan Gün ve Muarrem Demirkale’nin tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.14.03.2019 11:49:53TSINNNN
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