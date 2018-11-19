Ağlayan çocuklarının sesiyle uyandılar! Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Yetiş ailesi gece doğalgaz kombisini kapatmadan uyudu.

Küçük oğlunun ağlama sesine uyandı

Gece saatlerinde evin en küçük çocuğu Muhammet Ali’nin ağlama sesine uyanan baba Erol Yetiş, başının ağrıdığını ve evde gaz kaçağı olduğunu farketti. Eşi Şenay Yetiş, kardeşi Şevkat Yetiş ve diğer çocuğu Mustafa Yiğit Yetiş’i uyandıramayan Erol Yetiş, durumu sağlık, Bursagaz ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti.

Hastaneye kaldırıldılar

Gazın kesilmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri aileyi tedavi altına aldı. Zehirlenen aile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğalgaz borusu yanlış bağlanmış...

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise cama çıkarak korku dolu gözler ile izlerken, bu arada Bursagaz ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda doğalgaz borusunun yanlış bağlandığını ve gaz sızıntısının bu yüzden meydana geldiğini öne sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.