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Şehit asker Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in memleketi Gaziantep'e getirilen cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne "Ağlamayın, ben ağlayan istemem. Ben şehit annesiyim, ağlamayın, hainleri sevindirmeyin." diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı

26 Ağustos 2018 Pazar 17:46
Şehit asker Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

BingölKarlıova'daki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yunus Emrah Ateş'in naaşı öğleyin Malatya'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle İslahiye ilçesine, oradan da cenaze aracıyla Yeniceli Mahallesi'ne getirildi.

ŞEHİT ANNESİ: AĞLAMAYIN, HAİNLERİ SEVİNDİRMEYİN

Tören mangası tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Güler Ateş "Ağlamayın, ben ağlayan istemem. Ben şehit annesiyim, ağlamayın, hainleri sevindirmeyin." diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı daha sonra silah arkadaşları tarafından Yeniceli Camisi'ne getirildi.

''BİZ DE KÜRT'ÜZ, BİZİ AYIRAMAZSINIZ''

Emekli güvenlik korucusu olan baba Musa Ateş de oğlunun tabutu başında "Şehitlik bana nasip olmadı sana nasip oldu oğlum. Ben de vatan için şehit olurum. Vatan sağolsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kayınbabası Ömer Odun da "Siz bizim canımızı acıtamazsınız. Bakın 2 yaşında torunum var, şehidin oğlu. Gerekirse onu da gönderirim bu vatan için. Biz de Kürt'üz, bizi ayıramazsınız." dedi.

Törene, şehidin anne babası ile eşi Neslihan Ateş, 2 yaşındaki oğlu Muhammet ve kardeşi Kemal Ateş'in yanı sıra, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İslahiye 106. Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve çok sayıda kişi katıldı.

KURBAN KESTİKTEN SONRA GÖREV YERİNE GİTTİ

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin, Kurban Bayramı'nın birinci günü baba ocağında kurbanını kestikten sonra görev yerine gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:46
  1. Malatya
  2. Bingöl
  3. Karlıova
  4. Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş
  5. İslahiye
  6. Yeniceli Mahallesi
  7. Türk bayrağı
  8. Güler Ateş
  9. Musa Ateş
  10. Ömer Odun
  11. Neslihan Ateş
  12. Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar
  13. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin
  14. AK Parti
  15. İslahiye 106. Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi
  16. İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım
  17. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün
  18. İl Müftüsü Ahmet Çelik
  19. Kurban Bayramı

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