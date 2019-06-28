0553 313 94 23

Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kendi başına evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, bebeğin cesedini çöpe attı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:32
Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kendi başına evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, bebeğin cesedini çöpe attı. Polis tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O. (26), ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın, 4 gün önce evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapattı. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, çocuğun öldüğünü fark etti. Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın, cesedi siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı.



Çöpleri almaya gelen görevliler fark etti


Karakoçan Belediyesine bağlı Temizlik İşleri personeli, çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark etti. Görevliler, bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirleyerek yakaladı. Emniyette ifadesi alınan kadın, kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının olayı itiraf ettiği öğrenildi.



2 çocuğu koruma altına alındı


Öte yandan kadının hayatını kaybeden eşinden olan 2 çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, çocuk evine yerleştirildi. Bebeğin cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu hakim karşısında
    1. Kaftancıoğlu hakim karşısında
    2. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453..
    3. Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okumu..
    4. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    5. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    6. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    7. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    8. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    9. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    12. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    13. Evlat katili babadan şok ifade
    14. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    15. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    18. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    19. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    20. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    21. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    22. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    23. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    24. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    25. “Wild Edens: Turkey” belgeseli, özel..
    26. "Festival dansçılara uluslararası..
    27. Kadın subay adayı komando kursunun..
    28. Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya..
    29. TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu
    30. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 3 yılda..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!