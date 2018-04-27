Duma'da cesetler ortalıkta kaldı

Suriye’de Esed rejiminin Doğu Guta’da kimyasal silah ile 78 sivili öldürdüğü katliamın tanıkları, rejimin bölgede muhaliflerin elinde kalan noktayı da ele geçirmek için kimyasal silaha başvurduğunu anlattı.

Açlık, hastalık, ilaçsızlık ve bombardımanlara rağmen rejime direnen Doğu Guta’nın Duma ilçesindeki insanlar, 3 hafta önce kimyasalla kaledilirken en az 78 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulup Azez’e sığınan Doğu Gutalılar, 3 hafta önce Doğu Guta’nın Duma ilçesindeki kimyasal silah katliamında yaşadıklarını anlattı.

AĞIZDAN KÖPÜKLER ÇIKTI

Kimyasal silah atıldığında sığınaklarda olduklarını, buna rağmen aniden öksürmeye ve ağızlardan köpük çıkmaya başladığını belirten Ali Mercan, “Bazıları bayılıp düşmeye başladı. 6 kardeşim etkilendi. Gözümüzün önünde insanlar öldü. Sivil Savunma yardım edemedi. Kız kardeşimi, halamın kızını, yengemi soyduk ve su dökmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Ali Mercan’ın annesi de kimyasal silah saldırısı öncesindeki 2 gün su ve yiyecek alabilmek için dışarıya bile çıkamadıklarını belirterek, “İkindi vakti olduğunda çok güçlü bir koku almaya başladık. Kızım giydiği gömleği çekiştirip ‘Boğuluyorum’ diye haykırıyordu. Bir şey yapamadım. Kimyasal saldırı olduğunu anlamıştık. Kızım öldü. Yerlerde cesetler öylece kaldı” dedi.

Katliam tanıklarından Ebu Halit de “Kimyasal silah saldırısı olduğunda 20 aylık kızım hemen vefat etti. Defnedemedik. Sivil Savunma saatler sonra geldi. Etkilenenleri su ve sirkeyle yıkamamızı istediler. 200 metre mesafede Sahra Hastanesi vardı ama saldırılar kesilmediği için zehirlenenleri oraya bile götüremedik” diye konuştu.

Yaklaşık 3 hafta önce Esed’in Guta’nın muhaliflerin elinde kalan son bölgesi Duma’yı almak için kullandığı kimyasal saldırıda yakınlarını kaybeden mazlumlar geldikleri Azez’de, yaşadıklarını hüzünle anlattı.