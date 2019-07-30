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Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda alana gelen yaralardan en kötüsü muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Aftı geçirmek için bir hayli usul bulunmaktadır. Bu gibi vaziyetlerle karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren usulü deneyebilirsiniz.

30 Temmuz 2019 Salı 12:04
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilirsiniz.

Sumak

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı sumak
  • 1 bardak su

Hazırlanışı

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:04
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