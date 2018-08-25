THY - Konya
0553 313 94 23

Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri nelerdir?

Ağızda acı tat oluşmasının birçok nedeni bulunuyor. Reflü hastalığı, vücudun susuz kalması bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:03
Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri nelerdir?

AĞIZDAKİ ACI TADIN BAŞLICA SEBEPLERİ

REFLÜ

Reflü, mide kapağı hastalığıdır. Mide asidi ile buluşan besinlerin mide ağzından yukarı çıkması halinde ağızda acı tat oluşur. Dil, yapısı nedeniyle mideden gelen asitin dilde belirli bir süre kalıcı olmasını sağlar. Dilin arka kısmının diş fırçası veya başka bir aletle temizlenmesi pek mümkün olmayabilir. Dilin arka kısmını temizlemeye çalışmak kusmaya neden olabilir. Eğer reflü nedeniyle ağızda acı tat oluşuyorsa dilinizi ulaşabildiğiniz noktasına kadar temizleyin. Diş fırçası yardımı ile dil üzerindeki asiti temizlemek biraz olsun rahatlama sağlar. Diğer bir önerimiz ise naneli sakız çiğnenmesidir. Sakız çiğneme dil kaslarını çalıştırır ve dilde acı tat bırakan etkenlerden kurtulursunuz.

SİGARA VE ÇAY

Sigara ve çay ağızda acı tat oluşmasının nedenlerindendir. Sigaranın dumanında bulunan katran, zifir ve diğer yabancı maddeler dilde pas oluşturur ve acı tat oluşmasına neden olur. Özellikle çay ile birlikte sigara içilmesi dilde acı tat oluşmasını arttırır. Ağızdaki acı tat oluşumunu azaltmak için çay ile birlikte sigara aynı anda içilmemelidir. Çay ve sigaradan sonra su ile gargara yapılması acı tat oluşumunu azaltır.

SUSUZLUK

Vücut susuz kaldığında tükürük bezleri az çalışır ve tükürük üretemezler. Tükürük üretilmediği zaman ağızdaki bakteriler dışarı atılamaz ve ağızda kuruluk meydana gelir. Bu durum ağızda kötü koku oluşmasına ve dilde acı tat oluşmasına yol açar.

HAMİLELİK

 Hamilelik esnasında vücut hormonlarındaki değişimler ve hamilelikte sık oluşan reflü ağızda acı tat oluşmasına yol açar. Hamilelikte ağızdaki acı tadın önlenmesi için aşırı beslenilmemelidir. Öğünler çoğaltılıp porsiyonlar küçültmelidir. Hamilelik döneminde reflü hastalığının oluşma riski fazladır. Bu nedenle hamilelik döneminde aşırı beslenmek mide yanması, boğaz enfeksiyonu ve ağızda acı tat oluşturur.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı
    1. Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı
    2. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği..
    3. ABD'den Rusya tehdidine karşı dikkat..
    4. Bulgaristan'da feci kaza! 1 günlük yas..
    5. Beşiktaş'ta şok sakatlık!
    6. Şırnak'ta PKK'ya operasyon! 2..
    7. Düğünde facia! Silahlar ateşlenince...
    8. ABD hakkında flaş iddia! Radar..
    9. Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin!..
    10. Siyah pirincin bilinmeyen faydaları
    11. Karpuz suyu nasıl yapılır?
    12. Buzdolabı temizlerken nelere dikkat..
    13. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    14. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    15. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    16. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    17. G.Saray yeni transferi resmen duyurdu!
    18. PSG yıldızlarıyla yendi
    19. Karın bölgenizdeki şişlik oluşmasının..
    20. Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz