Ağız kokusuna ne iyi gelir? Ağız kokusu nasıl geçer?

Ağız kokusu deyip geçmeyin. Ağız kokusu aynı zamanda sağlığımız konusunda da önemli bir ipucu veriyor. Uzmanlar ağız kokusunun yüzde 85 oranında ağız hijyeni ile olduğunu söylüyor. Peki ağız kokusunu önlemenin formülü nedir? Ağız kokusuna ne iyi gelir? Ağız kokusu nedenleri ve çözümü? Ağız kokusu nasıl giderilir?

Ağız kokusu yüzde 85 oranında ağız hijyeni ile ilgilidir, kalan yüzde 15'lik oran ise sağlığınızla ilgili bir hastalık belirtisi olabilir. Tipik olarak zararlı ağız kokusunun altında şu temel sebepler yatar: Disbiyoz, toksin yükü, asidoz ve solunum ile ilgili rahatsızlıklar. Peki zararlı ağız kokusu ile ilgili neleri bilmemiz gerekiyor? Ağız kokusunu çözmenin yolları nelerdir? Ağız kokusu yüzde 85 oranında ağız hijyeni ile ilgilidir. Kalan yüzde ise başta kulak-burun-boğaz olmak üzere, sindirim sistemi hastalıkları, metabolik bozukluklar, akciğer rahatsızlıkları gibi vücudumuzdaki pek çok sistemi ilgilendiren sorundan kaynaklanabilir. Bu yüzden ağız kokusu sorununu, geniş bir yaklaşımla incelemek gerekir.

Özellikle sabah yaşanan ağız kokusu normal olarak hepimizde olabilir. Sebebi gece boyunca azalan tükürük salgısıdır. Tükürük; ağzı nemlendirme, plakların ürettiği asitleri nötrleştirme ve dil, diş etleri ve yanaklarda biriken ölü hücreleri ayıklama gibi pek çok göreve sahiptir. Yeterince tükürük olmadığında ise ağız kuruluğu gerçekleşir ve hem bakterilerin rahatlıkla üreyebileceği bir ortam oluşur hem de ölü hücre birikimleri ile koku meydana gelir.

Ağız kokusu nasıl yok edilir?

Ağız kokusunu yok etmek için mekanik, kimyasal ve doğal yöntemler kullanabilirsiniz. Mekanik yöntemler: Sabahları veya açlık ile olan ağız kokusunda etkili olabilecek diş ve diş etini fırçalama, diş ipi ile temizleme gibi yöntemlerdir. Ayrıca diş fırçalamasının yanında dilin de fırçalanması ve üzerindeki tabakanın kazınması gerekir. Bu şekilde sadece bakteri yükü azaltılmaz, aynı zamanda tat alma duyusu da gelişir. Dilin temizlenmesinde en etkili yol paslanmaz çelik veya plastik bir dil temizleyicisi kullanmaktır. Dil temizleyicisini ilk kullandığınızda öğürme isteği olabilir. Mümkün olabildiğince dilinizi dışarıya çıkarın ve dilin arka kısmından başlayarak öne doğru kazıyın.

Kimyasal yöntemler: Ağız kokusuna karşı pek çok ticari ürün satılıyor. Ancak bu kimyasal ürünler çoğu zaman geçici çözümdür ve içerdikleri bazı maddeler dolayısıyla da sağlığa zararlıdır. Örneğin ağız gargaralarında bulunan alkol, ağızdaki kötü bakterilerle birlikte iyi bakterileri de öldürür ve ayrıca ağız kuruluğuna neden olarak aslında ağız kokusunu daha fazla teşvik edebilir. Çok sık kullanılıyorsa da dolguları eritme tehlikesi vardır, bu da cıvaya daha fazla maruz kalınmasına neden olur. Piyasadaki en yaygın nefes ferahlatıcı spreylerde ve naneli çiğneme sakızlarında alkol, yapay tatlandırıcılar, sentetik gıda boyası, mısır şurubu ve gliserin gibi katkı maddeleri bulunur. Bu ürünlerdeki bazı maddelerin kanserojenik olduğu, doğum kusurlarıyla ilişkili olduğu, bağışıklık sisteminde hasara yol açabildiği, sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabildiği ve alerjiyi tetiklediği gösterilmiştir.

Ağız kokusunu önlemek için 10 doğal yöntem

*Su, tükürük üretimini teşvik eden ve böylece ağızda bakteri oluşumunu engelleyen en temel maddedir. Ancak kafeinli ve şekerli içecekleri içmenin suyun yerini tutacağını sanmayın, günde en az 8 bardak doğal su içmeyi hedefleyin.

*Probiyotikler, bağırsağınızdaki sağlıklı bakteri sayınızı artırır ve sindirim hastalıklarından kaynaklı ağız kokusunu yok eder. Ayrıca, kokulu sülfür gazlarının üretimini ve diş eti kanamalarına bağlı kokuları da azaltarak ağız kaynaklı kokuya yardımcı olur.

*Tarçın, doğal bir antiseptik olduğundan ağızdaki bakterilerin yayılmasını durdurarak ağız kokusunu önler. Limon bal, tarçın ve sıcak sudan bir karışım hazırlayıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Tarçın çiğneme çubukları da ağızda mikrobiyal çeşitliliği destekleyen lifler içerir.

*Yoğurt, Laktobasillus adı verilen sağlıklı bakterileri içerir. Bu sağlıklı bakteriler, vücudunuzun çeşitli bölgelerindeki kötü bakterilerle savaşmanıza yardımcı olur ve ağzınızın pH seviyesini dengeleyerek bakterilerin üremesi için uygun olan ortamı yok eder.

*Siyah ve yeşil çayda bulunan polifenoller ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Polifenoller, güçlü birer antioksidan oldukları için hem bakterilerin oluşmasını yavaşlatır hem de ağzınızın ulaşılması zor yerlerini temizlerler. Papatya çayı, asidoz ve disbiyoz sebepli ağız kokusuna karşı yardımcı olur. Hem bağırsaklarınızdaki floranın bozulması hem karaciğer gibi filtreleme organlarından kaynaklanan ağız kokusunu gidermek için kanınızdaki toksinleri temizleyen bu doğal bitkiden faydalanabilirsiniz.

*Elma sirkesinin içinde bulunan doğal asitlerin çok güçlü antibakteriyel özellikleri vardır. Ayrıca, midenin pH seviyesini dengeleyerek sindirim rahatsızlıklarını giderir. Limon suyu da asidik özelliği sayesinde tükürükteki pH seviyesini dengeler, ağızda kötü kokuya ve hastalıklara yol açan bakterileri temizle

*Maydanoz, temizleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Yoğun klorofil içeriği sayesinde ağızdaki kötü kokulu bileşikleri bastırır ve doğal bir deodorant görevi görür. Dereotu, fesleğen ve nane gibi bitkiler de klorofil sayesinde ağız kokusuna yardımcı olur.

*Rezene ve karanfil tohumları, eski çağlardan beri nefesi ferahlatmak için kullanılır. Hindistan'ın bazı kısımlarında, kavrulmuş rezene tohumu hala akşam yemeği sonrasında kullanılıyor. Bu bitkiler, nefese taze bir koku veren aromatik esansiyel yağlar içerir. Rezene, ağızdaki asitliği azaltarak tükürüğün pH'ını düzenlemeye yardımcı olur ve bakterilerin aşırı çoğalmasını engeller. Karanfilin antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özellikleri, ağızda patojenik bakterilerin büyümesini baskılar.

*Hindistan cevizi yağı, özellikle içerdiği yüksek yağ asidi içeriği sayesinde aşırı mikrobiyal büyümenin azaltılmasında ve iltihaplanmanın giderilmesinde etkilidir. İçerdiği maddelerle zararlı bakterilerin üremesini önler.

Aloe Vera, doğal bir antifungal ve antibakteriyel bitki özütüdür. Araştırmalar, plağın azaltılmasında aloe veralı gargaraların etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kolajen üretimini artırarak ağızdaki yaraların iyileşme kabiliyetini artırır. Ağız kokusuyla mücadele etmek için kendi aloe vera gargaralarınızı yapabilirsiniz. Sadece biraz su kaynatın ve soğuduktan sonra aloe vera jeli ekleyin.