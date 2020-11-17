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Korona Virüs Ağız gargaralarının Covid-19 bulaşma riskini azalttığı ortaya çıktı
Korona Virüs

Ağız gargaralarının Covid-19 bulaşma riskini azalttığı ortaya çıktı

İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yüzde 0,07 setipiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, Covid-19'un yayılma hızını azaltabildiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:26:00 -
Ağız gargaralarının Covid-19 bulaşma riskini azalttığı ortaya çıktı

Cardiff Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu en az yüzde 0,07 setipiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının koronavirüs yayılma hızını azalttığını ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, ağız gargaraları üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu yüzde 0,07 setipiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, Covid-19 hastalarının tükürüklerinde bulunan virüs miktarını ciddi şekilde azalttığı tespit edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekibin lideri Profesör David Thomas, söz konusu çalışmanın umut verici olduğunu ancak daha fazla klinik çalışma gerektiğini belirtti. Thomas, klinik çalışmaların 2021'in başlarında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

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